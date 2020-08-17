Рано утром случилась авария
Сегодня в 6:00 произошёл выход холодной воды в районе ул. Ключевская, 47 в Улан-Удэ. Из-за аварии произошло отключение горячей и холодной воды.
Без водоснабжения остались потребители домов по ул. Ключевская 47, 53, 57, 59/1/2/3.
В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ пообещали жителям подвоз воды. Он будет организован между домами 47 и 59.
На месте аварии работает бригада из 12 человек и четыре единицы техники.
- Масштаб проблемы будет известен позже, когда выполнят земляные работы и определят место повреждения трубопровода. В настоящее время демонтируют контейнерную мусорную площадку, - отметили в комитете городского хозяйства.
О времени подключения пообещали сообщить позднее.
В Улан-Удэ жители Ключевской остались без горячей и холодной воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла на Сенчихина
Рано утром случилась авария
ДТП произошло на парковке
Дети госпитализированы в больницу
Пожилой пешеход переходил дорогу не по «зебре»
В легковом автомобиле находился ребёнок
Животных спасли хозяева построек
Также огнём повреждён сарай
Мужчина упал при обходе скального участка
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей
После осмотра медиками парень был отпущен домой
На тушении работали 13 человек
Она заблудилась в пригородном лесу
Ранее горожанка судима за кражу
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит