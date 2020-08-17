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В Улан-Удэ жители Ключевской остались без горячей и холодной воды

В Улан-Удэ жители Ключевской остались без горячей и холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рано утром случилась авария

Сегодня в 6:00 произошёл выход холодной воды в районе ул. Ключевская, 47 в Улан-Удэ. Из-за аварии произошло отключение горячей и холодной воды.

Без водоснабжения остались потребители домов по ул. Ключевская 47, 53, 57, 59/1/2/3.

В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ пообещали жителям подвоз воды. Он будет организован между домами 47 и 59.

На месте аварии работает бригада из 12 человек и четыре единицы техники.

- Масштаб проблемы будет известен позже, когда выполнят земляные работы и определят место повреждения трубопровода. В настоящее время демонтируют контейнерную мусорную площадку, - отметили в комитете городского хозяйства.

О времени подключения пообещали сообщить позднее.
отключение воды
 
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