В Улан-Удэ грузовик врезался легковушку

В легковом автомобиле находился ребёнок
Сегодня днём на пересечении улиц Блинова, проспект Автомобилистов и Николая Петрова произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Хонда» и грузовик «Тойота».
По словам очевидца, грузовик совершил столкновение с «Хондой», в которой находились женщина и ребёнок 5-6 лет.
- От удара ребёнок получил гематому головы, на место прибыло скорая медицинская помощь, - рассказал свидетель происшествия.
Вероятно, после осмотра медиками ребёнок был отпущен домой.
В легковом автомобиле находился ребёнок
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