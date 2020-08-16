 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

14 Августа

Популярное

В Улан-Удэ грузовик врезался легковушку

В Улан-Удэ грузовик врезался легковушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В легковом автомобиле находился ребёнок

Сегодня днём на пересечении улиц Блинова, проспект Автомобилистов и Николая Петрова произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Хонда» и грузовик «Тойота».

По словам очевидца, грузовик совершил столкновение с «Хондой», в которой находились женщина и ребёнок 5-6 лет.

- От удара ребёнок получил гематому головы, на место прибыло скорая медицинская помощь, - рассказал свидетель происшествия.

Вероятно, после осмотра медиками ребёнок был отпущен домой.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ грузовик врезался легковушку
В Улан-Удэ грузовик врезался легковушку
Происшествия, 16.08.2020
В легковом автомобиле находился ребёнок
В Чите девушки крали продукты из магазинов
В Чите девушки крали продукты из магазинов
Происшествия, 15.08.2020
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей
В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек
В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек
Происшествия, 15.08.2020
После осмотра медиками парень был отпущен домой
Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Происшествия, 15.08.2020
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит
В Бурятии протекала крыша больницы
В Бурятии протекала крыша больницы
Происшествия, 14.08.2020
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Происшествия, 14.08.2020
На избитом мужчине не было живого места
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
Происшествия, 14.08.2020
Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^