В Улан-Удэ грузовик врезался легковушку

Вероятно, после осмотра медиками ребёнок был отпущен домой.















Сегодня днём на пересечении улиц Блинова, проспект Автомобилистов и Николая Петрова произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Хонда» и грузовик «Тойота».По словам очевидца, грузовик совершил столкновение с «Хондой», в которой находились женщина и ребёнок 5-6 лет.- От удара ребёнок получил гематому головы, на место прибыло скорая медицинская помощь, - рассказал свидетель происшествия.