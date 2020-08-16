Животных спасли хозяева построек
Вчера, 15 августа, в девять произошёл пожар вблизи жилого дома села Солонцы Тарбагатайского района Бурятии полностью горели две стайки.
До прибытия пожарных хозяева стаек самостоятельно вывели из них 10 куриц и двух собак. Пожарным удалось оперативно локализовать пожар и не допустить распространения пламени на другие строения.
Никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии спасли куриц и собак из горящих стаек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 16.08.2020
Также огнём повреждён сарай
Происшествия, 16.08.2020
Мужчина упал при обходе скального участка
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей
После осмотра медиками парень был отпущен домой
На тушении работали 13 человек
Она заблудилась в пригородном лесу
Ранее горожанка судима за кражу
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
На избитом мужчине не было живого места
Течь уже устранили
Среди больных 41 тяжёлый пациент
Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом
Пёс кидался на людей, покусав одного из них
Наркотик он держал в кармане