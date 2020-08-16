В Бурятии спасли куриц и собак из горящих стаек

Животных спасли хозяева построек



Вчера, 15 августа, в девять произошёл пожар вблизи жилого дома села Солонцы Тарбагатайского района Бурятии полностью горели две стайки.



До прибытия пожарных хозяева стаек самостоятельно вывели из них 10 куриц и двух собак. Пожарным удалось оперативно локализовать пожар и не допустить распространения пламени на другие строения.



Никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.





