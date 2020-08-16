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В Бурятии спасли куриц и собак из горящих стаек

В Бурятии спасли куриц и собак из горящих стаек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Животных спасли хозяева построек

Вчера, 15 августа, в девять произошёл пожар вблизи жилого дома села Солонцы Тарбагатайского района Бурятии полностью горели две стайки.

До прибытия пожарных хозяева стаек самостоятельно вывели из них 10 куриц и двух собак. Пожарным удалось оперативно локализовать пожар и не допустить распространения пламени на другие строения.

Никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.


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