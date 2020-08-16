Из-за неосторожности с огнём в Бурятии выгорел нежилой дом

Также огнём повреждён сарай



В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии полностью выгорел нежилой дом, а также частично повреждён соседний сарай.



На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри первого строения, а также на сарай, находящийся поблизости. Пожарные не допустили дальнейшего перехода пламени и оперативно локализовали возгорание.



Пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

