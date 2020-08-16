Также огнём повреждён сарай
В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии полностью выгорел нежилой дом, а также частично повреждён соседний сарай.
На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри первого строения, а также на сарай, находящийся поблизости. Пожарные не допустили дальнейшего перехода пламени и оперативно локализовали возгорание.
Пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Из-за неосторожности с огнём в Бурятии выгорел нежилой дом
Происшествия, Фото:
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