 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

14 Августа

Популярное

Из-за неосторожности с огнём в Бурятии выгорел нежилой дом

Из-за неосторожности с огнём в Бурятии выгорел нежилой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также огнём повреждён сарай

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии полностью выгорел нежилой дом, а также частично повреждён соседний сарай.

На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри первого строения, а также на сарай, находящийся поблизости. Пожарные не допустили дальнейшего перехода пламени и оперативно локализовали возгорание.

Пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите девушки крали продукты из магазинов
В Чите девушки крали продукты из магазинов
Происшествия, 15.08.2020
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей
В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек
В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек
Происшествия, 15.08.2020
После осмотра медиками парень был отпущен домой
Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Происшествия, 15.08.2020
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит
В Бурятии протекала крыша больницы
В Бурятии протекала крыша больницы
Происшествия, 14.08.2020
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Происшествия, 14.08.2020
На избитом мужчине не было живого места
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
Происшествия, 14.08.2020
Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^