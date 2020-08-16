В Бурятии вертолётом эвакуировали туриста, повредившего позвоночник

Сегодня утром из села Кырен вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с тремя спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Пострадавшего эвакуировали в аэропорт Иркутска, где передали врачам скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.







Вчера вечером в ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что в Окинском районе на реке Китой один из участников зарегистрированной тургруппы не может передвигаться самостоятельно. Требовалась эвакуация из труднодоступной местности.Со слов туристов, 38-летний мужчина при обходе скального участка упал и получил повреждения позвоночника.