В Бурятии вертолётом эвакуировали туриста, повредившего позвоночник

Мужчина упал при обходе скального участка
Вчера вечером в ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что в Окинском районе на реке Китой один из участников зарегистрированной тургруппы не может передвигаться самостоятельно. Требовалась эвакуация из труднодоступной местности.
Со слов туристов, 38-летний мужчина при обходе скального участка упал и получил повреждения позвоночника.
Сегодня утром из села Кырен вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с тремя спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Пострадавшего эвакуировали в аэропорт Иркутска, где передали врачам скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
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