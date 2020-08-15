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В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек

В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
После осмотра медиками парень был отпущен домой

Накануне в Улан-Удэ произошло столкновение микроавтобуса и легковушки.

Вчера около 22.20 22-летний водитель машины «Мерседес», следуя по улице Бабушкина, при перестроении столкнулся с автомобилем «Ниссан Скайлайн». Последним управлял 23-летний парень.

- В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, после осмотра медиками отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Известно, что водитель «Мерседеса» не имеет прав. 

ДТП
 
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