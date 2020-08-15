В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек





Накануне в Улан-Удэ произошло столкновение микроавтобуса и легковушки.Вчера около 22.20 22-летний водитель машины «Мерседес», следуя по улице Бабушкина, при перестроении столкнулся с автомобилем «Ниссан Скайлайн». Последним управлял 23-летний парень.- В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, после осмотра медиками отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Известно, что водитель «Мерседеса» не имеет прав.