В Улан-Удэ в ДТП пострадал человек

После осмотра медиками парень был отпущен домой
Накануне в Улан-Удэ произошло столкновение микроавтобуса и легковушки.
Вчера около 22.20 22-летний водитель машины «Мерседес», следуя по улице Бабушкина, при перестроении столкнулся с автомобилем «Ниссан Скайлайн». Последним управлял 23-летний парень.
- В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, после осмотра медиками отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Известно, что водитель «Мерседеса» не имеет прав.
После осмотра медиками парень был отпущен домой
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