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В Чите девушки крали продукты из магазинов

В Чите девушки крали продукты из магазинов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей

В Чите украли продукты из торговой точки по улице Бабушкина. До приезда сотрудников полиции подозреваемых задержал сотрудник охраны магазина.

Установлено, что охранник дискаунтера заметил, как девушки складывают в рюкзак продукты питания. На выходе они были задержаны. Выяснилось, что совершённая ими кража не единственная. Они совершили не менее четырёх краж из магазинов одной торговой сети. Украденное девушки продавали по более низкой цене знакомой, с которой договорились заранее. Причинённый ущерб владелец торговой сети оценил в десять тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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