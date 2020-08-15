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Пожилая улан-удэнка, уходя из гостей, прихватила с собой чужие роликовые коньки

Пожилая улан-удэнка, уходя из гостей, прихватила с собой чужие роликовые коньки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее горожанка судима за кражу 

Неизвестная женщина стащила у ребёнка роликовые коньки в посёлке Восточный. Ущерб составил более трёх тысяч рублей.

Позже задержали подозреваемую – 58-летнюю горожанку.

Оказалось, что пострадавшая дошкольница, накатавшись на коньках, переобулась, ролики поставила у подъезда и продолжила играть с друзьями. Жительница Улан-Удэ, уходя из гостей, забрала оставленные ребёнком коньки и скрылась. Дети заметили, как неизвестная женщина забрала роликовые коньки, и рассказали взрослым.

Подозреваемая не работает, ранее судима за кражу. Ролики она продала первым встречным. Спортивный инвентарь изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
грабеж
 
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