 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Августа

14 Августа

Популярное

Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги

Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит

В Улан-Удэ задержана 34-летняя горожанка, подозреваемая в мошенничестве.

В августе прошлого года женщина поселилась у знакомой пенсионерки, с которой познакомилась в церкви. Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит в сумме 90 тысяч рублей.

Пожилая женщина выполнила просьбу и передала деньги приятельнице, которая в свою очередь тут же уехала и не вернулась. Спустя некоторое время пострадавшая забыла о том, что стала заёмщиком денежных средств.

О долге стало известно спустя год, когда одна из родственниц, навещая пенсионерку, обнаружила в почтовом ящике письма о кредитной задолженности и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Преступление ранее неоднократно судимая улан-удэнка совершила, будучи условно осуждённой за кражу. Она не имеет постоянного места жительства и проживает у знакомых, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги
Происшествия, 15.08.2020
Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит
В Бурятии протекала крыша больницы
В Бурятии протекала крыша больницы
Происшествия, 14.08.2020
Онохой остро нуждается в новом здании больницы
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Улан-удэнец пробил череп настырному гостю
Происшествия, 14.08.2020
На избитом мужчине не было живого места
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
Происшествия, 14.08.2020
Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом
Более 20 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Более 20 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Происшествия, 14.08.2020
Общее число заболевших в регионе приближается к 4300
Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать
Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать
Происшествия, 14.08.2020
Артёму Бурлову, который не остался равнодушен к вырубке леса, самому грозит наказание
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия, 14.08.2020
ДТП произошло на федеральной трассе

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^