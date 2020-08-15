Улан-удэнка обманула пенсионерку и забрала её деньги

Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит



В Улан-Удэ задержана 34-летняя горожанка, подозреваемая в мошенничестве.



В августе прошлого года женщина поселилась у знакомой пенсионерки, с которой познакомилась в церкви. Она вошла в доверие к пенсионерке и спустя некоторое время попросила её оформить кредит в сумме 90 тысяч рублей.



Пожилая женщина выполнила просьбу и передала деньги приятельнице, которая в свою очередь тут же уехала и не вернулась. Спустя некоторое время пострадавшая забыла о том, что стала заёмщиком денежных средств.



О долге стало известно спустя год, когда одна из родственниц, навещая пенсионерку, обнаружила в почтовом ящике письма о кредитной задолженности и обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Преступление ранее неоднократно судимая улан-удэнка совершила, будучи условно осуждённой за кражу. Она не имеет постоянного места жительства и проживает у знакомых, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

