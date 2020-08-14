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В Бурятии протекала крыша больницы

В Бурятии протекала крыша больницы
Происшествия, 
Онохой остро нуждается в новом здании больницы

В паблике Бурятия Life на днях появилось видео, на котором запечатлено, как во время дождя с потолка больницы течёт воды. Запись подписана следующим образом – «Анонимно. Онохойская больница. Детское отделение».

Пользователи в комментариях к видео начали возмущаться инцидентом: «Снести этот барак», «Просто ужас», «Замыкание и трындец. Ужас, а зимой дубак, стены мокрые».


В Заиграевской районной больнице подтвердили, что видео было сделано у них, но опровергли, что в действующем детском отделении. Крыша протекла там, где находятся хозяйственные помещения.

- Протекло в хозяйственных помещениях и в пищеблоке. В палатах нигде не было, не бежит ничего, - сообщил «Байкал-Daily» главный врач Заиграевской больницы Виктор Коренев.

По его словам, крышу после происшествия уже залатали.

Здание является старым – оно 1965 года постройки. Сейчас Онохойская больница включена в специальную программу, и в 2022 году запланировано возведение нового объекта.

- В 2019 году мы провели экспертизу здания, и, согласно заключению экспертизы, основное здание следует квалифицировать как ограниченно работоспособное, в последующем оно подлежит сносу. Об этой проблеме министерство здравоохранения в курсе, мы совместно с министром Евгений Юрьевной Лудуповой проводим большую работу. На сегодня объект включён в программу по модернизации первичного звена, в последующем это здание будет строиться. Нами проведены инженерно-изыскательские работы на сумму 412 тысяч, и в настоящее время решается вопрос, чтобы согласовать нам денежные средства на проектно-сметную документацию. Сейчас мы готовим пакет документов для строительства данного здания, - пояснил Виктор Коренев.

Пока же часть старого здания сейчас функционирует.

- В аварийные помещения мы людей не запускаем, работаем в безопасных палатах. Если придется прибегать к крайним мерам, то мы, скорее всего, в последующем закроем стационар. Сейчас палаты работаю в неполную силу. В здании, в котором размещены всего два отделения, мы заполняем их на треть, не нагружаем. А к этому зданию пристроен ещё большой корпус, двухэтажный кирпичный, капитальный. Он полностью работает, - пояснил Виктор Коренев.

Сейчас Заиграевская больница готовит пакет документов, чтобы в 2022 году, согласно программе, начать строительство нового здания Онохойской участковой больницы.
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