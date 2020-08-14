Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом
В исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске пытались передать наркотики в тюбике с зубной пастой. Сотрудники колонии обнаружили наркотическое средство во время досмотра посылки, адресованной осуждённому 1992 года рождения.
Материалы переданы в отдел МВД России по Селенгинскому району.
За шесть месяцев этого года сотрудники уголовно-исполнительной системы в Бурятии выявлено восемь каналов доставки наркотиков. Изъято свыше 700 грамм наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте
Происшествия, Фото:
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