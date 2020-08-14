В колонию в Бурятии наркотики пытались передать в зубной пасте

Посылка для осуждённого оказалась с сюрпризом



В исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске пытались передать наркотики в тюбике с зубной пастой. Сотрудники колонии обнаружили наркотическое средство во время досмотра посылки, адресованной осуждённому 1992 года рождения.



Материалы переданы в отдел МВД России по Селенгинскому району.



За шесть месяцев этого года сотрудники уголовно-исполнительной системы в Бурятии выявлено восемь каналов доставки наркотиков. Изъято свыше 700 грамм наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

