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Жителя Бурятии оштрафовали за хранение «синтетики»

Жителя Бурятии оштрафовали за хранение «синтетики»
Происшествия,  Фото:из архива
Наркотик он держал в кармане

Житель Северобайкальска признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства синтетического происхождения – пирролидиновалерофенона в значительном размере. Наркотик у мужчины нашли в кармане куртки.

При назначении наказания суд учёл то, что подсудимый признал свою вину и имеет на иждивении двух маленьких детей.

Судом назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
наркотики
 
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