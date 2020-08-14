Жителя Бурятии оштрафовали за хранение «синтетики»

Происшествия, Фото: из архива

Наркотик он держал в кармане



Житель Северобайкальска признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства синтетического происхождения – пирролидиновалерофенона в значительном размере. Наркотик у мужчины нашли в кармане куртки.



При назначении наказания суд учёл то, что подсудимый признал свою вину и имеет на иждивении двух маленьких детей.



Судом назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

