Общее число заболевших в регионе приближается к 4300
По данным на 14 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4287. Суточный прирост составил 13 человек.
Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 3979 человек, в том числе 23 за последние сутки. За весь период d регионе скончалось 49 больных с коронавирусом.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля. Сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Более 20 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Происшествия, Фото:
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