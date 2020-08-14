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Улан-удэнец слил из бочки квас, приняв его за пиво

Улан-удэнец слил из бочки квас, приняв его за пиво
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вор украл 70 литров кваса

В Улан-Удэ задержан мужчина, укравший из бочки 70 литров кваса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Пьяный 58-летний мужчина вечером увидел оставленную квасную бочку на улице Воровского. Продавец уже окончил работу.

Мужчина почему-то решил, что в бочке находится пиво. Потому он решил украсть напиток.

Вернувшись через некоторое время с тарой и шлангом, он слил квас. Его он впоследствии выпил с друзьями.

Бездомный мужчина ведёт асоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража квас
 
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