Вор украл 70 литров кваса
В Улан-Удэ задержан мужчина, укравший из бочки 70 литров кваса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пьяный 58-летний мужчина вечером увидел оставленную квасную бочку на улице Воровского. Продавец уже окончил работу.
Мужчина почему-то решил, что в бочке находится пиво. Потому он решил украсть напиток.
Вернувшись через некоторое время с тарой и шлангом, он слил квас. Его он впоследствии выпил с друзьями.
Бездомный мужчина ведёт асоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец слил из бочки квас, приняв его за пиво
Происшествия, Фото:
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