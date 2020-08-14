Улан-удэнец слил из бочки квас, приняв его за пиво

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вор украл 70 литров кваса



В Улан-Удэ задержан мужчина, укравший из бочки 70 литров кваса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пьяный 58-летний мужчина вечером увидел оставленную квасную бочку на улице Воровского. Продавец уже окончил работу.



Мужчина почему-то решил, что в бочке находится пиво. Потому он решил украсть напиток.



Вернувшись через некоторое время с тарой и шлангом, он слил квас. Его он впоследствии выпил с друзьями.



Бездомный мужчина ведёт асоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

