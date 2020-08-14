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Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать

Бурятского кинодеятеля, нашедшего в лесу пеньки, решили оштрафовать
Происшествия, 
Артёму Бурлову, который не остался равнодушен к вырубке леса, самому грозит наказание

Как сообщал «Байкал-Daily», известный бурятский общественник, член Союза кинематографа России Артём Бурлов на днях наткнулся в хоринском лесу на рубку леса. На поляне вместо недавно росших деревьев оказались десятки пеньков. Вскоре он запечатлел на видео трактор и вагончик с людьми, предположительно, срубившими деревьями.

На публикации быстро отреагировала полиция, но совсем неожиданно для кинодеятеля. Ему самому теперь грозит наказание.

- Звонили из полиции Хоринского района, по поводу лесорубов, сказали что в Хоринском районе ситуация с незаконной вырубкой леса находится под контролем. Говорят что вырубки в основном в Заиграевском районе происходят! Ну посмотрите сами, зайдите в лес и увидите, что происходит, одни пни и валежник. Привлечь теперь хотят меня к административной ответственности за незаконное пребывание в лесу, - написал в Facebook Артём Бурлов.

- Какая быстрая реакция силовиков, странно как-то, - добавил он.

В доказательство того, что в лесу ведётся рубка, он вновь опубликовал видео с пнями и поваленными деревьями:

штраф черные лесорубы
 
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