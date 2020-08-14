В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

ДТП произошло на федеральной трассе



Сегодня около 8.20 часов утра в Усольском районе Иркутской области на федеральной автодороге «Сибирь» столкнулись три автомобиля. Подробности аварии озвучило УГИБДД по Иркутской области.



Предварительно сотрудники полиции установили, что 43-летний водитель «Тойоты Филдер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Маздой Титан», после чего с «Маздой» также столкнулась «Тойота Версо».



В результате ДТП на месте от полученных травм скончался мужчина-водитель «Филдера». Другие участники происшествия не пострадали.







