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В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель

В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
ДТП произошло на федеральной трассе

Сегодня около 8.20 часов утра в Усольском районе Иркутской области на федеральной автодороге «Сибирь» столкнулись три автомобиля. Подробности аварии озвучило УГИБДД по Иркутской области.

Предварительно сотрудники полиции установили, что 43-летний водитель «Тойоты Филдер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Маздой Титан», после чего с «Маздой» также столкнулась «Тойота Версо».

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался мужчина-водитель «Филдера». Другие участники происшествия не пострадали.



ДТП смерть
 
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