ДТП произошло на федеральной трассе
Сегодня около 8.20 часов утра в Усольском районе Иркутской области на федеральной автодороге «Сибирь» столкнулись три автомобиля. Подробности аварии озвучило УГИБДД по Иркутской области.
Предварительно сотрудники полиции установили, что 43-летний водитель «Тойоты Филдер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Маздой Титан», после чего с «Маздой» также столкнулась «Тойота Версо».
В результате ДТП на месте от полученных травм скончался мужчина-водитель «Филдера». Другие участники происшествия не пострадали.
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия, Фото:
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