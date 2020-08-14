Мужчина сделал это умышленно
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и лесничие во время рейда в семи километрах от села Красноярово задержали 42-летнего жителя села Иволгинск. Он незаконно вырубил деревья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, он умышленно допустил переруб и вырубил неклеймёные деревья. Всего мужчина неправомерно заготовил 14 кубометров сосны.
Он объяснил, что хотел увеличить объём спиленной древесины и, соответственно, свой заработок.
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 190 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии вальщик леса нарубил сверх положенного
Происшествия, Фото:
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