Пострадал пятилетний мальчик
Наезд на ребёнка произошёл накануне около 19 часов возле автобусной остановки «Библиотека» на улице Гидростроителей в Братстке. Автомобиль «Тойота Карина» сбил пятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу вслед за матерью. Водитель уехал с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ребёнку, после обращения к медицинским работникам, назначено амбулаторное лечение.
Момент ДТП зафиксировал на видеорегистратор очевидец происшествия, который пытаться догнать уехавшего водителя, а затем предоставил видеозапись инспекторам ГИБДД.
Однако вскоре женщина-водитель скрывшегося авто явилась в полицию, объяснив свой побег испугом. В отношении нее составлены материалы о привлечении к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, повлекших причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
К проверке также привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних, которые дадут правовую оценку действиям матери ребёнка, оказавшегося на проезжей части. Ей грозит административное наказание.
Госавтоинспекция напоминает: если в результате дорожно-транспортного происшествия ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан вызвать скорую медицинскую помощь и полицию, ожидать на месте прибытия инспекторов. Убрать автомобиль с проезжей части можно лишь в том случае, если невозможно движение других автомобилей, при этом предварительно зафиксировав средствами фотосъёмки или видеозаписи положение транспортного средства.
В Братске водитель сбила ребёнка, испугалась и сбежала
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