Вор продал технику за бесценок
12 августа в полицию Северобайкальска обратился директор школы и сообщил о краже четырёх ноутбуков. Ущерб составил 114 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении неоднократно судимого 49-летнего местного жителя. Он ранее работал на ремонте здания и знал о местонахождении сторожа.
Украденную технику мужчина продал за бесценок. Однако полицейские изъяли ноутбуки у покупателя.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Кроме того, руководству учреждения будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Житель Бурятии украл ноутбуки из школы
Происшествия, Фото:
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