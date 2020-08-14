Житель Бурятии украл ноутбуки из школы

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Вор продал технику за бесценок



12 августа в полицию Северобайкальска обратился директор школы и сообщил о краже четырёх ноутбуков. Ущерб составил 114 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении неоднократно судимого 49-летнего местного жителя. Он ранее работал на ремонте здания и знал о местонахождении сторожа.



Украденную технику мужчина продал за бесценок. Однако полицейские изъяли ноутбуки у покупателя.



Возбуждено уголовное дело о краже.



Кроме того, руководству учреждения будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.









