 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

Житель Бурятии украл ноутбуки из школы

Житель Бурятии украл ноутбуки из школы
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор продал технику за бесценок

12 августа в полицию Северобайкальска обратился директор школы и сообщил о краже четырёх ноутбуков. Ущерб составил 114 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении неоднократно судимого 49-летнего местного жителя. Он ранее работал на ремонте здания и знал о местонахождении сторожа.

Украденную технику мужчина продал за бесценок. Однако полицейские изъяли ноутбуки у покупателя.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Кроме того, руководству учреждения будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.




кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия, 14.08.2020
ДТП произошло на федеральной трассе
Житель Бурятии украл ноутбуки из школы
Житель Бурятии украл ноутбуки из школы
Происшествия, 14.08.2020
Вор продал технику за бесценок
В Иркутской области автогонщик пытался убежать от полицейских
В Иркутской области автогонщик пытался убежать от полицейских
Происшествия, 14.08.2020
Однако сотрудники полиции догнали подозреваемого
Улан-удэнцы пять часов сидели без света из-за молнии
Улан-удэнцы пять часов сидели без света из-за молнии
Происшествия, 14.08.2020
Попавшая в опору молния обесточила дома горожан
В Бурятии мотоциклисты гоняют без шлемов
В Бурятии мотоциклисты гоняют без шлемов
Происшествия, 14.08.2020
Вторым наиболее частым нарушением является езда без прав
В Бурятии подтопило 12 придомовых участков
В Бурятии подтопило 12 придомовых участков
Происшествия, 14.08.2020
Подтоплены дома в Тарбагатайском районе
В Бурятии дождь льёт прямо в квартиры
В Бурятии дождь льёт прямо в квартиры
Происшествия, 14.08.2020
Ремонт крыш обернулся неприятностями
В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП
В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП
Происшествия, 14.08.2020
От удара иномарки сильно помяло  
Забайкалка из мести подожгла дом
Забайкалка из мести подожгла дом
Происшествия, 14.08.2020
Между подругами ранее произошёл конфликт
В Бурятии труп пролежал в квартире неделю
В Бурятии труп пролежал в квартире неделю
Происшествия, 14.08.2020
Трупный запах почувствовала соседка умершего
В Улан-Удэ водители в ДТП сломали палисадник и клумбу
В Улан-Удэ водители в ДТП сломали палисадник и клумбу
Происшествия, 14.08.2020
Не виновный в аварии водитель ушёл с места аварии, оставив машину

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^