Однако сотрудники полиции догнали подозреваемого
Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что подозрительный молодой человек ходит вокруг припаркованной «Лады Калины» во дворе дома в городе Саянск. На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы в составе заместителя командира отдельного взвода ППСП прапорщика полиции Сергея Споялэ и полицейских отдельного взвода - сержанта полиции Даниила Булгакова и старшего сержанта Виктора Чернышова.
Полицейские увидели разбитое боковое стекло машины, а также убегающего молодого человека. Сотрудники догнали его и доставили его в отдел. Задержанным оказался ранее судимый 19-летний житель Зиминского района, который сознался в содеянном
За угон возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области автогонщик пытался убежать от полицейских
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