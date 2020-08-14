В Бурятии мотоциклисты гоняют без шлемов

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Вторым наиболее частым нарушением является езда без прав



С 1 по 10 августа в Бурятии прошёл пятый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».



За 10 дней сотрудники Госавтоинспекции проверили более 270 мототранспортных средств. В отношении водителей, нарушивших ПДД, составлено 180 административных материалов.



Дорожные полицейские отмечают, что самое распространённое нарушение – это управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых мотошлемах - 59 фактов. 45 водителей мототехники не имели соответствующего права управления.



14 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Четыре водителя задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

