Вторым наиболее частым нарушением является езда без прав
С 1 по 10 августа в Бурятии прошёл пятый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».
За 10 дней сотрудники Госавтоинспекции проверили более 270 мототранспортных средств. В отношении водителей, нарушивших ПДД, составлено 180 административных материалов.
Дорожные полицейские отмечают, что самое распространённое нарушение – это управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых мотошлемах - 59 фактов. 45 водителей мототехники не имели соответствующего права управления.
14 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Четыре водителя задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии мотоциклисты гоняют без шлемов
Происшествия, Фото:
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