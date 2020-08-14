Тело пока не нашли
Вчера 30-летний мужчина переплывал реку Селенга, но до соседнего берега не добрался. О пропаже мужчины сообщила его сестра.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Сейчас ведутся поиски тела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа в Бурятии утонул пожилой мужчина, который поскользнулся на мостике.
Житель Бурятии утонул, переплывая Селенгу
Происшествия, Фото:
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