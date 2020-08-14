Житель Бурятии парень украл колонку на дне рождения

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Полиция раскрыла кражу



В селе Фофоново Кабанского района произошла кража. 48-летний хозяин рассказал полицейским, что несколько дней отсутствовал дома. По приезду его сын сообщил, что из дома пропала музыкальная колонка стоимостью восемь тысяч рублей.



Подросток с друзьями дома отмечал день рождения знакомой. Наутро он и обнаружил пропажу колонки.



Позже был задержан 25-летний местный житель. Парень пояснил, что украл колонку для собственного пользования.



Украденное изъято сотрудниками полиции, возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

