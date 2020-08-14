Полиция раскрыла кражу
В селе Фофоново Кабанского района произошла кража. 48-летний хозяин рассказал полицейским, что несколько дней отсутствовал дома. По приезду его сын сообщил, что из дома пропала музыкальная колонка стоимостью восемь тысяч рублей.
Подросток с друзьями дома отмечал день рождения знакомой. Наутро он и обнаружил пропажу колонки.
Позже был задержан 25-летний местный житель. Парень пояснил, что украл колонку для собственного пользования.
Украденное изъято сотрудниками полиции, возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии парень украл колонку на дне рождения
Происшествия, Фото:
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