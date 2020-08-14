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В Бурятии дождь льёт прямо в квартиры

В Бурятии дождь льёт прямо в квартиры
Происшествия,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Ремонт крыш обернулся неприятностями

В посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии из-за дождей затопило квартиры местных жителей. Подрядчик начал ремонт крыш домов, но ещё не завершил его. Жалобы и ответы на претензии опубликовали в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

- В Саган-Нуре подрядная организация разобрала крыши домов для ремонта. Идут сильные проливные дожди, топит все этажи, подъезды, не говоря про то, что творится в квартирах. Приходит в негодность вся мебель, техника и всё, что имеется в квартире. Полностью обесточили дом, - пожаловались сельчане.

Глава Саганнурского поселения Максим Исмагилов сообщил, что местные власти обратились в администрацию района и сделали обращение в прокуратуру района.

- Также был разговор с представителем Фонда капремонта Бурятии, пообещали прислать в понедельник представителей для оценки ситуации, - прокомментировал глава поселения.

Первый замруководителя администрации Мухоршибирского района Виктор Вакарин ответил, что по поступившему от главы поселения сигналу готовится обращение в республиканский минстрой для поиска виновных.

В районной прокуратуре напомнили, что по этим вопросам жители могут обратиться в прокуратуру района.

- Вне зависимости от обращений граждан прокуратурой района будет проводиться проверка по соблюдению законодательства в ходе выполнения капитального ремонта, - отметили в прокуратуре.

Замгендиректора фонда капитального ремонта Бурятии Анастасия Сандрыкина пояснила, что подрядная организация постелила укрывной материал не на 100%. В ближайшие дни администрация будет составлять акты причинённого ущерба.

- Данные акты будут направлены специалистам Фонда капремонта, которые приедут в понедельник в посёлок Саган-Нур и также пройдут по затопленным домам. У нас и подрядной организации есть договор со страховой компанией. Ущерб будет возмещён. В дальнейшем будет усиление контроля выполнения ремонтных работ, чтобы подобных ситуаций не происходило впредь, - прокомментировала Анастасия Сандрыкина.

В администрации поселения добавили, что у жителей домов, пострадавших от затопления, не будет электроснабжения ориентировочно 1-2 суток, отмечается в группе «Мухоршибирь-инфо».
затопление капитальный ремонт
 
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