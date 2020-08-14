В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП

От удара иномарки сильно помяло
Вчера около 10:20 на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ перед пешеходным переходом произошло ДТП.
По словам очевидца, ехавший в направлении центра города автомобиль «Honda Stepwgn» притормозил, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него сзади въехал автомобиль «Mitsubishi Mirage».
ДТП обошлось без пострадавших. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Как выяснилось, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Жердева автомобили, попавшие в ДТП, сломали ограждение и цветочную клумбу у многоквартирного дома
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