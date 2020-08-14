Между подругами ранее произошёл конфликт
Недавно ночью в доме 30-летней жительницы села Нижний Калгукан в Забайкальском крае произошёл пожар. Женщина вовремя проснулась и смогла затушить возгорание собственными силами.
Причиной пожара стал поджог входной двери.
Подозреваемая была установлена, это неоднократно судимая за аналогичные преступления 30-летняя местная жительница. Причиной поджога стала месть из-за конфликта, который произошёл ранее.
Возбуждено уголовное дело. Женщина помещена в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка из мести подожгла дом
Происшествия, Фото:
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