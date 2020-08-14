Забайкалка из мести подожгла дом

Между подругами ранее произошёл конфликт



Недавно ночью в доме 30-летней жительницы села Нижний Калгукан в Забайкальском крае произошёл пожар. Женщина вовремя проснулась и смогла затушить возгорание собственными силами.



Причиной пожара стал поджог входной двери.



Подозреваемая была установлена, это неоднократно судимая за аналогичные преступления 30-летняя местная жительница. Причиной поджога стала месть из-за конфликта, который произошёл ранее.



Возбуждено уголовное дело. Женщина помещена в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

