Бегавший от суда житель Бурятии не смог убежать от росгвардейцев

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Разыскиваемого поймали возле кладбища



В селе Кабанск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, возле кладбища увидели мужчину, который уже три месяца находится в федеральном розыске. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался убежать, но был задержан.



Мужчина был подозреваемым в краже имущества, но на заседания не являлся и скрывался от суда. Кабанским районным судом был подан в федеральный розыск.



Задержанный, житель Кабанского района 1988 года рождения, был доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.









