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Бегавший от суда житель Бурятии не смог убежать от росгвардейцев

Бегавший от суда житель Бурятии не смог убежать от росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Разыскиваемого поймали возле кладбища

В селе Кабанск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, возле кладбища увидели мужчину, который уже три месяца находится в федеральном розыске. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался убежать, но был задержан.

Мужчина был подозреваемым в краже имущества, но на заседания не являлся и скрывался от суда. Кабанским районным судом был подан в федеральный розыск.

Задержанный, житель Кабанского района 1988 года рождения, был доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.




Росгвардия федеральный розыск
 
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