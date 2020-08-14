Разыскиваемого поймали возле кладбища
В селе Кабанск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, возле кладбища увидели мужчину, который уже три месяца находится в федеральном розыске. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался убежать, но был задержан.
Мужчина был подозреваемым в краже имущества, но на заседания не являлся и скрывался от суда. Кабанским районным судом был подан в федеральный розыск.
Задержанный, житель Кабанского района 1988 года рождения, был доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Бегавший от суда житель Бурятии не смог убежать от росгвардейцев
Происшествия, Фото:
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