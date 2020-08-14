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В Улан-Удэ установили личность погибшего пешехода

В Улан-Удэ установили личность погибшего пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ему было 40 лет

В Улан-Удэ установили личность сбитого насмерть прошлой ночью пешехода. В УГИБДД по Бурятии сообщили, что погибшему мужчине было 40 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вчера ночью на улице Лимонова. 23-летний водитель «Тойоты Премио» вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть.

Мужчина с тяжёлыми травмами в состоянии комы был доставлен в БСМП, где позже скончался.

За семь месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 120 наездов на пешеходов, в результате которых 15 человек погибли и 108 участников дорожного движения получили травмы. 83 наезда на пешеходов зафиксированы вне пешеходных переходов. При этом в 49 случаях установлено вина самих пешеходов, а в 20 ДТП они были в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП смерть
 
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