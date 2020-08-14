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В Бурятии людей зажало в автомобиле после ДТП

В Бурятии людей зажало в автомобиле после ДТП
Происшествия,  Фото:ТЦМК РБ
На место прибыли две бригады медиков

Накануне, 13 августа, в Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) поступил вызов о ДТП в СНТ «Автодорожник» в Заиграевском районе Бурятии. Пострадавшие оказались зажаты в кабине автомобиля.

На место были направлены две бригады медиков.

- По прибытии на адрес, было установлено, что водитель автомобиля «Nissan Cube» совершил наезд на препятствие. На момент прибытия бригад экстренного реагирования ТЦМК водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля, - сообщили в пресс-службе ТЦМК.

От медицинского осмотра и помощи отказались.



ДТП
 
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