В Бурятии людей зажало в автомобиле после ДТП

На место прибыли две бригады медиков
Накануне, 13 августа, в Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) поступил вызов о ДТП в СНТ «Автодорожник» в Заиграевском районе Бурятии. Пострадавшие оказались зажаты в кабине автомобиля.
На место были направлены две бригады медиков.
- По прибытии на адрес, было установлено, что водитель автомобиля «Nissan Cube» совершил наезд на препятствие. На момент прибытия бригад экстренного реагирования ТЦМК водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля, - сообщили в пресс-службе ТЦМК.
От медицинского осмотра и помощи отказались.
У лесозаготовителя выявили поддельные документы
Случаи отравления грибами происходят среди детей всё чаще
Он надышались парами смеси, которой обрабатывали колодец
Сейсмическое событие произошло в 13:50
Мужчина стрелял в быка из автомата, но животное ему отомстило
61-летняя женщина поехала «за добавкой»
Рудную массу изъяли ночью
Всего в регионе скончалось более 160 пациентов
Мальчики пытались переплыть карьер
В массажном салоне задержали семь девушек
Девочка скончалась на месте
Оперативные группы прорабатывают различные варианты эвакуации многодетных семей, беременных и инвалидов
Лесовоз скатился с парома в реку на глубину четыре метра
Он планировал переехать в другой город, но был задержан
Её опознали благодаря ориентировке