В Бурятии людей зажало в автомобиле после ДТП

Накануне, 13 августа, в Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) поступил вызов о ДТП в СНТ «Автодорожник» в Заиграевском районе Бурятии. Пострадавшие оказались зажаты в кабине автомобиля.







На место были направлены две бригады медиков.









- По прибытии на адрес, было установлено, что водитель автомобиля «Nissan Cube» совершил наезд на препятствие. На момент прибытия бригад экстренного реагирования ТЦМК водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля, - сообщили в пресс-службе ТЦМК.От медицинского осмотра и помощи отказались.