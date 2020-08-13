В Иркутской области выявили незаконную рубку на 33 миллиона

У лесозаготовителя выявили поддельные документы



Один из наиболее крупных арендаторов лесных участков в Заларинском районе Иркутской области рубил деревья с 2019 года на основании незаконного проекта освоения лесов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Лесозаготовитель причинил ущерб на сумму свыше 33 млн. рублей.



По протесту прокуратуры министерство лесного комплекса области отменило своё распоряжение об утверждении положительного заключения на проект освоения лесов.



Также в ходе проверки установлено, что акты несоответствия материалов лесоустройства натурному обследованию, послужившие основанием для назначения незаконных рубок, являются поддельными.



Материалы проверки по факту незаконных рубок в особо крупном размере, а также подделки документов направлены на рассмотрение. Принятие решения находится на контроле прокуратуры области.





