Землетрясение зафиксировано в Бурятии

Сейсмическое событие произошло в 13:50



Землетрясение было зафиксировано сегодня на территории Еравнинского района Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, сейсмическое событие произошло в 13:50 по местному времени в точке с координатами 53.17 градусов северной широты и 112.21 восточной долготы. Эпицентр находился на равнинной местности вблизи озера Исинга - в 350 км северо-восточнее Улан-Удэ.



«Энергетический класс 9,9, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2», - говорится в сообщении «Интерфакса».

