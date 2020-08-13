Сейсмическое событие произошло в 13:50
Землетрясение было зафиксировано сегодня на территории Еравнинского района Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, сейсмическое событие произошло в 13:50 по местному времени в точке с координатами 53.17 градусов северной широты и 112.21 восточной долготы. Эпицентр находился на равнинной местности вблизи озера Исинга - в 350 км северо-восточнее Улан-Удэ.
«Энергетический класс 9,9, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2», - говорится в сообщении «Интерфакса».
Землетрясение зафиксировано в Бурятии
Происшествия, Фото:
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