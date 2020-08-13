Бурятии приписывают инцидент с местью быка после стрельбы из автомата

В Сети гуляет видео, на котором мужчина стреляет в быка из автомата. В свою очередь, разъярённое выстрелами животное нападает на мужчину и сбивает его с ног. Запись подписана следующим образом – «Расстрелять здоровенного быка из автомата – так себе идея, конечно».







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