Бурятии приписывают инцидент с местью быка после стрельбы из автомата

В Сети гуляет видео, на котором мужчина стреляет в быка из автомата. В свою очередь, разъярённое выстрелами животное нападает на мужчину и сбивает его с ног. Запись подписана следующим образом – «Расстрелять здоровенного быка из автомата – так себе идея, конечно».
Короткий ролик, судя по всему, изначально появился в Telegram-канале «Бушующий мир», затем он начал быстро распространяться в соцсетях. В ряде сообщений указывается, что инцидент произошёл в Бурятии. Никаких доказательств этому, впрочем, нет. Ясно лишь, что ролик снят в России, так как в нём звучит русская речь и отборные маты.
Чем история закончилась – сильно ли пострадал стрелок, попал ли он в быка, осталось неизвестным.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Бурятии на видео засняли впечатляющую схватку яка и быка.