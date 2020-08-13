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Под Ангарском пьяная пенсионерка устроила ДТП с двумя пострадавшими

Под Ангарском пьяная пенсионерка устроила ДТП с двумя пострадавшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
61-летняя женщина поехала «за добавкой»

Вчера около 16 часов в Ангарском районе Иркутской области 61-летняя пьяная пенсионерка устроила ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Сев пьяной за руль автомобиля «Toyota Succeed», пожилая женщина столкнулась возле СНТ «Нива» с «Suzuki Alto», движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили 42-летняя пассажир универсала «Toyota» и 45-летний водитель малолитражки.

Виновница аварии объяснила автоинспекторам, что «ехала за добавкой».

Проведённая на месте процедура медосвидетельствования показала, что количество алкоголя в её крови превышает норму более чем в шесть раз.

В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, если будет установлено, что участникам ДТП нанесён тяжкий вред здоровью, ей грозит уголовная ответственность.
ДТП алкогольное опьянение
 
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