Под Ангарском пьяная пенсионерка устроила ДТП с двумя пострадавшими

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

61-летняя женщина поехала «за добавкой»



Вчера около 16 часов в Ангарском районе Иркутской области 61-летняя пьяная пенсионерка устроила ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Сев пьяной за руль автомобиля «Toyota Succeed», пожилая женщина столкнулась возле СНТ «Нива» с «Suzuki Alto», движущимся во встречном направлении.



В результате ДТП травмы получили 42-летняя пассажир универсала «Toyota» и 45-летний водитель малолитражки.



Виновница аварии объяснила автоинспекторам, что «ехала за добавкой».



Проведённая на месте процедура медосвидетельствования показала, что количество алкоголя в её крови превышает норму более чем в шесть раз.



В отношении неё составлен протокол об административном правонарушении - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, если будет установлено, что участникам ДТП нанесён тяжкий вред здоровью, ей грозит уголовная ответственность.

