Рудную массу изъяли ночью
В Тунгоченском районе Забайкальского края задержан автомобиль с рудной массой, предположительно, добытой незаконным путём. Ночью 11 августа рудную массу изъяли полицейские, сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.
Вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев инициировал проверку после рабочего визита в Тунгокоченский район. Глава муниципалитета Сергей Захарченко отметил, что ранее автомобиль был замечен на Улунтуйском месторождении флюорита.
- Сейчас предприятие «Гарсонуйский ГОК», осуществляющее разработку месторождения, находится в процедуре банкротства, введено конкурсное производство. Конкурсный управляющий не давал разрешение на добычу и отчуждение минерала, но периодически посторонние лица предположительно пытаются вывезти и реализовать рудную массу, - сказал глава Тунгокоченского района Сергей Захарченко.
В Забайкалье задержали автомобиль с рудной массой
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