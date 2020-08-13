В Иркутской области дети едва не утонули на плоту из сломанных досок

Мальчики пытались переплыть карьер



11 августа трое мальчиков в возрасте 9-10 лет отдыхали без присмотра взрослых на берегу Шелеховского карьера в Иркутской области. Соорудив хлипкий плот из пары сломанных досок, они попытались переплыть на другой берег. Покорить водную стихию не удалось – дети оказались в воде. Двоим удалось вернуться вплавь к берегу, а третий мальчик, не умевший плавать, начал тонуть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



На помощь к нему бросился мужчина, отдыхавший с семьёй неподалёку. Он поднял ребёнка с глубины и доставил на берег, тем самым спас ему жизнь.



- Обводнённые карьеры в Шелехове очень опасны тем, что имеют неравномерное дно со значительной разницей глубин - до 8 метров. Произошедший случай подтверждает, что дети в силу возраста не способны оценить риски, а потому не должны находиться вблизи водных объектов без контроля, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Шелеховского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Владимир Стулев.



Летом в Шелеховском районе было пресечено 19 случаев безнадзорного нахождения детей и подростков у водоёмов. В отношении их родителей составлены административные протоколы.



- Аналогичные происшествия были зарегистрированы в Братском и Нижнеудинском районах. Обстоятельства были схожими: дети сооружали плоты и пытались сплавляться на них. На помощь тонущим приходили случайные прохожие. Неосторожность, неумение плавать, отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей, а также пренебрежение мерами личной безопасности являются основными причинами происшествий с детьми на водных объектах региона, - добавил врио начальника Центра ГИМС Андрей Карепов.





