В Улан-Удэ поднимаются Уда и Селенга

Оперативные группы прорабатывают различные варианты эвакуации многодетных семей, беременных и инвалидов
По данным Единой дежурной диспетчерской службы Улан-Удэ, на 12 часов 13 августа уровень воды в Селенге составил 181 см. Таким образом, за сутки вода в реке поднялась на 4 см, сообщили в пресс-службе мэрии.
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На реке Уда уровень воды составляет 114 см, повышение по сравнению со вчерашним днём составило 3 см. ⠀
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- Сутками ранее вода в Селенге поднялась на 11 см, на Уде –на 8 см. Сегодня повышение в Селенге и Уде составило 4 и 3 см, следовательно, рост уровня воды замедлился, - отмечают в управлении по ЧС. ⠀
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Центр управления в кризисных ситуациях МЧС ежедневно направляет властям города информацию об изменениях уровня воды в реках Селенга и Уда, а также основных притоков Селенги.
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- Оперативные группы Улан-Удэ проводят объезд территорий Советского и Октябрьского районов, в ходе которых прорабатываются различные варианты эвакуации многодетных семей, беременных женщин, пожилых и инвалидов на случай ухудшения обстановки. В некоторых местах имеются подтопления низменных участков вдоль рек Степная протока и Селенга в Советском районе и выход грунтовых вод вдоль ручья Забока в Октябрьском, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.⠀
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До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге и Уде должен составлять не менее 230 см. На реке Селенга критической считается отметка в 330 см, на Уде - 400 см.⠀
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С 9 часов утра 11 августа на территории Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».
Сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что повышение уровня воды в реке незначительное, а также, что паводковая ситуация в городе «не критичная».
Размыло дорогу к садово-огородническому некоммерческому товариществу (СОНТ) «Судостроитель». Накануне там подсыпали низменные участки. Здесь было обещано контролировать состояние подъездных путей.
В Улан-Удэ поднимаются Уда и Селенга
Происшествия, Фото:
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