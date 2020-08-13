Лесовоз скатился с парома в реку на глубину четыре метра
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 августа в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии на паромно-понтонной переправе «Лесовозная» через реку Селенга во время перевозки большегрузной техники оторвало направляющий трос. В результате лесовоз с прицепом скатился с парома в воду и затонул на глубине около четырёх метров.
По факту произошедшего Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.
В результате происшествия никто не пострадал. Паром прибило к острову в 500 метрах ниже по течению реки.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Следователи начали проверку после утопления лесовоза в Бурятии
Происшествия, Фото:
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