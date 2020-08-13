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18-летний братчанин создал интернет-магазин наркотиков

18-летний братчанин создал интернет-магазин наркотиков
Происшествия, 
Он планировал переехать в другой город, но был задержан

В Иркутской области направлено в суд уголовное дело на 18-летнего жителя Братска, который сбывал синтетические наркотики через свой интернет-магазин.

Молодой человек был задержан в апреле. Полиция установила, что он создал интернет-магазин в мессенджере, через который продавал наркотики через закладки.

Братчанин привозил в город из других регионов оптовые партии синтетического наркотика. Затем сам расфасовывал и прятал по закладкам по городу.

Продавец и покупатели для анонимности использовали пиринговую платежную систему «Bitcoin» (Биткоин).

В процессе следствия полиция установила одного из покупателей, а затем изъяла из тайника наркотики в значительном размере.

С марта по апрель молодой наркодилер получил прибыль в сумме более 200 тысяч рублей. Он планировал переехать в другой город, но был задержан сотрудниками полиции.

На него возбудили уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств путём использования средств информационно-коммуникационных технологий, совершённый в значительном размере». Дело передано в Падунский районный суд.


По информации ГУ МВД по Иркутской области


наркотики
 
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