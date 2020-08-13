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В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю девочку

В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Происшествия, 
Её опознали благодаря ориентировке

В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю школьницу. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка пропала в воскресенье, уйдя из дома и не вернувшись.

- Благодаря ориентировке в Интернете мужчина опознал пропавшую девочку и сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Со школьницей всё в порядке, уточнили в полиции. В настоящее время с ней работают сотрудники ПДН.



пропавшие без вести
 
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