Её опознали благодаря ориентировке
В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю школьницу. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка пропала в воскресенье, уйдя из дома и не вернувшись.
- Благодаря ориентировке в Интернете мужчина опознал пропавшую девочку и сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Со школьницей всё в порядке, уточнили в полиции. В настоящее время с ней работают сотрудники ПДН.
В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка скончалась на месте
Оперативные группы прорабатывают различные варианты эвакуации многодетных семей, беременных и инвалидов
Лесовоз скатился с парома в реку на глубину четыре метра
Он планировал переехать в другой город, но был задержан
Её опознали благодаря ориентировке
Автомобиль завалился на бок
Главе семейства несказанно повезло, что в этой местности работали спасатели
Также там лежали сим-карты и карта памяти
В последний раз школьницу видели в воскресенье
Авария произошла на круговой развязке
В курортные районы будут направлены дополнительные экипажи ДПС
Самые несчастливые укушенные клещами заразились двумя инфекциями одновременно
Мужчина остался без телефона и денег после приятного знакомства
Грабитель отобрал у потерпевшего телефон и обувь
Пострадавшим по 17 лет