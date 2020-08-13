В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Её опознали благодаря ориентировке



В Бурятии нашли пропавшую 13-летнюю школьницу. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка пропала в воскресенье, уйдя из дома и не вернувшись.



- Благодаря ориентировке в Интернете мужчина опознал пропавшую девочку и сообщил в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Со школьницей всё в порядке, уточнили в полиции. В настоящее время с ней работают сотрудники ПДН.







