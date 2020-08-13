Автомобиль завалился на бок
Сегодня утром в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии пьяный водитель устроил ДТП, сообщает группа «Заиграево-инфо. 24/7».
В районном ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением, наехал на пешеходное ограждение и бордюр, а затем встал на бок.
К счастью, обошлось без пострадавших.
- Водитель освидетельствован на состояние опьянения. Результат - 0.98 мг/л, - сообщает группа «Заиграево-инфо».
В отношении нарушителя составлен административный протокол.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе в ДТП попал пьяный мотоциклист. Его увезли в больницу после столкновения с кучей гравия.
За семь месяцев на дорогах Бурятии по вине пьяных водителей совершено более 100 ДТП, в результате которых 28 человек погибли, 181 был травмирован.
В Бурятии пьяный водитель врезался в ограждение и перевернулся
Происшествия, Фото:
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