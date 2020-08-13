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В Бурятии во время поисков Ан-2 из реки спасли туриста

В Бурятии во время поисков Ан-2 из реки спасли туриста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Главе семейства несказанно повезло, что в этой местности работали спасатели

Вчера в Тункинском районе спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали территорию вдоль реки Кынгарга в поисках следов падения пропавшего 19 июля самолёта Ан-2.

В полдень к спасателям навстречу вышли дедушка, женщина и ребёнок. Спасатели объяснили им правила нахождения на туристическом маршруте и разошлись с семьёй. Но спустя полчаса женщина нагнала спасателей и взволнованно сообщила, что её отец упал в реку.

Спасатели отправились на место падения мужчины в воду. Пенсионер находился в сознании, он цеплялся руками за выпирающий из воды остров камней.

Поисково-спасательный отряд вытащил 68-летнего мужчину из воды, доставил в посёлок Аршан. Здесь туриста передали сотрудникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 3,5 недели назад. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Точный маршрут следования самолёта не известен, так что его ищут в Тункинском и Окинском районах Бурятии, а также в Черемховском и Усольском районах Иркутской области.

На днях охотники, нанятые родственниками пропавших пилотов, заявили, что слышали в лесу стук по металлу. Наземную группу в ту местность спасатели отправлять не стали. Позже в МЧС объяснили, что «эту версию уже отработали».
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