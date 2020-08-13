В Забайкалье в колонию пытались передать мыло с телефоном

Также там лежали сим-карты и карта памяти
Сотрудники исправительной колонии №2 в посёлке Шара-Горхон Забайкальского края обнаружили запрещённые предметы, спрятанные в бандероли.
- Посылка была отправлена имя 40-летнего осуждённого. В печатке мыла были обнаружены сотовый телефон, три сим-карты и карта памяти, - сообщает пресс-служба краевого УФСИН.
По данному факту проводится проверка.
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Также там лежали сим-карты и карта памяти
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