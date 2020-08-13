В Улан-Удэ пропала 13-летняя девочка

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

В последний раз школьницу видели в воскресенье



Полиция Бурятии разыскивает 13-летнюю Александру Загузину. Школьница утром в воскресенье, 9 августа ушла из дома по улице Совхозная в Улан-Удэ и не вернулась. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 150 см, плотного телосложения, волосы тёмные до плеч, глаза серые.



Была одета: серая ветровка, чёрная футболка, спортивные брюки темно-синего цвета с белыми лампасами по бокам, белые кроссовки. При себе имеет чёрный кожаный рюкзак.



При наличии какой-либо информации о местонахождении девочки полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012) 43 02 02, 8-950-388-79-99, 8(3012) 23 53 22 или 102 (112).





