Улан-удэнца обокрала женщина после ночи в гостинице





Женщина ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

10 августа с заявлением о краже сотового телефона и денег в полицию обратился 51-летний улан-удэнец. Накануне мужчина познакомился с женщиной на улице. Продолжить общение они решили в гостинице.Когда мужчина проснулся, он обнаружил пропажу сотового телефона и четырёх тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнюю подозреваемую. Телефон она успела продать, а деньги уже потратила.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».