Улан-удэнца обокрала женщина после ночи в гостинице

Мужчина остался без телефона и денег после приятного знакомства
10 августа с заявлением о краже сотового телефона и денег в полицию обратился 51-летний улан-удэнец. Накануне мужчина познакомился с женщиной на улице. Продолжить общение они решили в гостинице.
Когда мужчина проснулся, он обнаружил пропажу сотового телефона и четырёх тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнюю подозреваемую. Телефон она успела продать, а деньги уже потратила.
Женщина ранее неоднократно судима за преступления имущественного характера, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Мужчина остался без телефона и денег после приятного знакомства
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