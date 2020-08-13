Грабитель отобрал у потерпевшего телефон и обувь
В дежурную часть полиции в Борзинском районе Забайкальского края поступило сообщение от 36-летнего местного жителя. Его избил малознакомый мужчина, отобрав сотовый телефон и обувь.
Мужчина выпивал в гостях с малознакомыми людьми. Во время общения у него возник конфликт с одним из собутыльников. Последний несколько раз ударил его по лицу и телу, после этого отобрал обувь и телефон.
Покидать квартиру грабитель не торопился. Он был задержан стражами порядка на месте преступления.
На подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Задержанный – житель Краснокаменска, ранее был неоднократно судим. Он сразу же дал признательные показания.
Сейчас подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец ограбил собутыльника и дождался полицейских
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