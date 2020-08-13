Пострадавшим по 17 лет
Вчера, 12 августа, в Иркутске около 13 часов дня на пересечении улиц Муравьева и Волгоградская сбили двух девушек-пешеходов.
- Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Эксперт», совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП обе девушки доставлены в медицинское учреждение.
В Иркутске «Ниссан» сбил на «зебре» двух девушек
Происшествия, Фото:
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