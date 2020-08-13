Пьяную 56-летнюю улан-удэнку обокрали незнакомцы

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Женщина легкомысленно согласилась познакомиться с парой



В центре Улан-Удэ к 56-летней женщине, которая уже была пьяна, подошла пара и предложила выпить вместе. После распития алкоголя случайные знакомые разошлись. Женщина решила позвонить, но телефона в сумке не оказалось.



Улан-удэнка сразу сообщила в полицию о краже и описала пару, которую подозревает в краже. По горячим следам группа задержания вневедомственной охраны нашла подозреваемых на остановке «Гостиница «Баргузин». В ходе досмотра у пары был обнаружен украденный телефон. Мужчина и женщина переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Задержанная 33-летняя женщина ранее судима за убийство, укрывательство преступления, угрозу убийством и грабеж.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

