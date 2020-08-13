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Пьяную 56-летнюю улан-удэнку обокрали незнакомцы

Пьяную 56-летнюю улан-удэнку обокрали незнакомцы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Женщина легкомысленно согласилась познакомиться с парой

В центре Улан-Удэ к 56-летней женщине, которая уже была пьяна, подошла пара и предложила выпить вместе. После распития алкоголя случайные знакомые разошлись. Женщина решила позвонить, но телефона в сумке не оказалось.

Улан-удэнка сразу сообщила в полицию о краже и описала пару, которую подозревает в краже. По горячим следам группа задержания вневедомственной охраны нашла подозреваемых на остановке «Гостиница «Баргузин». В ходе досмотра у пары был обнаружен украденный телефон. Мужчина и женщина переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная 33-летняя женщина ранее судима за убийство, укрывательство преступления, угрозу убийством и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия
 
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