Женщина легкомысленно согласилась познакомиться с парой
В центре Улан-Удэ к 56-летней женщине, которая уже была пьяна, подошла пара и предложила выпить вместе. После распития алкоголя случайные знакомые разошлись. Женщина решила позвонить, но телефона в сумке не оказалось.
Улан-удэнка сразу сообщила в полицию о краже и описала пару, которую подозревает в краже. По горячим следам группа задержания вневедомственной охраны нашла подозреваемых на остановке «Гостиница «Баргузин». В ходе досмотра у пары был обнаружен украденный телефон. Мужчина и женщина переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанная 33-летняя женщина ранее судима за убийство, укрывательство преступления, угрозу убийством и грабеж.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Пьяную 56-летнюю улан-удэнку обокрали незнакомцы
Происшествия, Фото:
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