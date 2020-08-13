Бурятия в лидерах по незаконным рубкам леса

Рейтинг регионов по объёмам незаконных рубок леса возглавляет Сибирь



Бурятия заняла четвертое место в печальном рейтинге по объёмам незаконной рубки лесных насаждений в России в 2019 году. Рейтинг регионов опубликован на сайте Рослесхоза. Объём незаконной рубки насаждений в республике за год, только по официальным данным, составил 70 785 куб. метров.



Возглавила рейтинг Иркутская область, там уничтожено 441 644 куб. м. На втором и третьем местах расположились Красноярский край (114 858 куб. м.) и Забайкальский край (102 182) соответственно.



За Бурятией идёт Архангельская область (пятое место), в этом регионе объём незаконной рубки составил 65 686 куб. м.



- Рейтинг регионов подготовлен на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок в разрезе субъектов РФ и сформирован на основании представляемых ими отраслевых отчетов. Актуализируется два раза в год, - отмечают в Рослесхозе.



В рейтинге по площади искусственного лесовосстановления за прошлый год, Бурятия находится на далёком 48 месте с показателем в 802,5 га.





