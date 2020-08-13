В Бурятии бездомная женщина обокрала больную родственницу

В это время потерпевшая лежала в больнице
В конце июля с заявлением о квартирной краже в полицию Баунтовского эвенкийского района обратилась 61-летняя жительница села Багдарин. Женщина находилась на лечении в больнице несколько дней. Пришедшая присмотреть за домом её сестра обнаружила разбитое стекло на веранде, беспорядок и пропажу телевизора, приставки и глюкометра. Ущерб составил 33 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю родственницу хозяйки дома, которая раньше жила здесь. Сейчас задержанная не имеет определённого места жительства и злоупотребляет спиртными напитками.
Она пояснила полицейским, что совершила кражу, зная, что пенсионерка находится в больнице и в доме никого нет.
Телевизор и приставку женщина обменяла на алкоголь, глюкометр полицейские изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службн МВД по Бурятии.
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