В Бурятии бездомная женщина обокрала больную родственницу

В это время потерпевшая лежала в больнице



В конце июля с заявлением о квартирной краже в полицию Баунтовского эвенкийского района обратилась 61-летняя жительница села Багдарин. Женщина находилась на лечении в больнице несколько дней. Пришедшая присмотреть за домом её сестра обнаружила разбитое стекло на веранде, беспорядок и пропажу телевизора, приставки и глюкометра. Ущерб составил 33 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю родственницу хозяйки дома, которая раньше жила здесь. Сейчас задержанная не имеет определённого места жительства и злоупотребляет спиртными напитками.



Она пояснила полицейским, что совершила кражу, зная, что пенсионерка находится в больнице и в доме никого нет.



Телевизор и приставку женщина обменяла на алкоголь, глюкометр полицейские изъяли.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службн МВД по Бурятии.





