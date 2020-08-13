Туши они вывозили из леса в бочках
Сотрудники охотнадзора Забайкальского края с бойцами ОМОН провели ночной рейд в Тунгокоченском районе, во время которого поймали браконьеров.
Вблизи посёлка Вершино-Дарасунский были обнаружены свежие следы гусеничного вездехода, которые вели в лес. Оперативная группа решила проверить, кто и по какой необходимости посещает лес ночью.
Затем они заметили свет прожекторов и выехали на перехват. Нарушители попытались скрыться, но отряд ОМОНа их перехватил. Были задержаны семь человек. У мужчин при себе находилось семь единиц огнестрельного оружия, на одно из которых документов не оказалось.
Также при осмотре вездехода обнаружили прожектора, охотничьи ножи, холодильное оборудование и пластиковые бочки. В последних нашли восемь разделанных тушь косуль, разрешения на добычу которых, у задержанных отсутствовало.
На место задержания была вызваны полицейские. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты и переданы в правоохранительные органы вместе с материалами для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота».
В настоящее время проводится доследственная проверка. Браконьерам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края.
С Забайкалье группа браконьеров убила и разделала восемь косуль
Происшествия, Фото:
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